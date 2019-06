Coluna 'As Balas do Canhão'

publicado em 25/06/2019

Rogério Assis (Foto: Reprodução)

** Apesar de não existir a confirmação, apurei com minhas fontes, nenhuma delas com ligação direta com o CAV, que está em andamento o processo de "parceria" com o Red Bull Brasil, o que daria à Alvinegra a chance de jogar a Série A1 do ano que vem. É natural que não aconteça neste momento uma confirmação de uma parte envolvida diretamente. Foi assim quando falei aqui sobre a ida de Rafael Guanaes para o Atlético Paranaense antes do final da Copa Paulista do ano passado. Destaquei, antes do acerto do Red Bull com o Bragantino, que a Votuporanguense era uma das possibilidades, além do Oeste de Barueri. A confirmação de forma indireta vem agora com a negociação que tem ainda a participação de Daniel Alves e Fransérgio, seu braço direito, e obviamente de todo o grupo que administra a Alvinegra, e com grande competência, há anos.

** A negociação já existe com a o aval da FPF, com os departamentos jurídicos tratando de pôr no papel o que está sendo acordado. Como na situação que envolveu RB e Bragantino, ela vai abrir mais uma vaga nos campeonatos de acesso. Não existe uma data para o acerto derradeiro, mas ele será em breve, podendo contar até mesmo com a visita de Daniel Alves a Votuporanga, o que só aconteceria após a decisão da Copa América, tomara com ele levantando a Taça de Campeão, já que é o capitão do time.

** Derrota em estreia e em casa é de doer em qualquer circunstância, mas vi no time da Votuporanguense algo que não se notava antes. Sobrou vontade, o que não se notava no elenco da A2. Não faltou esforço, faltou qualidade para melhor conclusão das jogadas, criadas e desperdiçadas, sem contar na falha do segundo gol do Comercial e em outros lances, mas Rogério Mancini terá tempo para arrumar o time para o segundo jogo.

** Ouvi já faz algum tempo um boato que parece estar sendo confirmado. Tem gente em Votuporanga acendendo vela pra Deus e pro "encardido" ao mesmo tempo, ou seja, camarada já esteve do lado da Votuporanguense, vestia a camisa literalmente, mas de uns tempos pra cá abraçou um rival que na verdade vive às minguas faz anos. Tanto que ele tentou tirar parceiros do CAV para levar para seu novo time. Gente de duas caras eu conheço, mas de dois corações é o primeiro...

** Sem contar que temos quem some e só aparece na hora do holofote e que com certeza já se prepara para o ano que vem. Em 2020 quem só olhava de longe, vai reaparecer na caça por simpatia por interesses, digamos, oportunos.