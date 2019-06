A inauguração da Unidade Básica de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin” ocorreu na noite desta sexta-feira

publicado em 28/06/2019

Sargento Matta (do Corpo de Bombeiros), Marina Carvalho, gerente da USF, e o prefeito Dado (Foto: Daniel Castro/A Cidade)

Daniel Castro

Com a presença de lideran ças locais e familiares da homenageada com o nome da unidade, foi inaugurada na noite desta sexta-feira a Unidade Básica de Saúde da Família “Carmem Martin Maria Morettin”. O novo espaço que fica na rua Evangelina Dutra Prado Oliveira, 3791, esquina com avenida Onofre de Paula, no bairro Waldomiro Nogueira Borges.

Em conversa com o jornal A Cidade, o prefeito João Dado destacou que a obra é importantíssima para o município. “Votuporanga cresceu, e os equipamentos públicos na área da saúde não cresceram na mesma proporção”, comentou.

De acordo com a Secretaria Municipal da Saúde, o novo espaço tem expectativa de atender aproximadamente 4 mil pessoas dos bairros Paineiras, Monte Verde, Residencial Noroeste, Residencial Portal das Brisas, Pinheiros e anexos”, explicou o Poder Executivo. “Então essas localidades passam a contar com um edifício extremamente bem-instalado para Unidade Básica de Saúde da Família. Assim, todos passam a ter um atendimento mais próximo e com maior qualidade”, apontou.

O chefe do Poder Executivo lembrou que a obra foi iniciada em 2014 e agora foi concluída. “Muita dedicação e perseverança para que ela acontecesse”, falou.

Foram investidos pouco mais de R$ 1,2 milhão, com cerca de R$ 700 mil oriundos da União e os outros R$ 500 mil, aplicados com recursos municipais. O espaço tem mais de 700 m² de área construída.