Dra. Lara Galvani Greghi esteve na 28ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira

publicado em 12/06/2019

A equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga não pára (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

A equipe da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Neonatal da Santa Casa de Votuporanga não pára. A responsável técnica da Unidade, Dra. Lara Galvani Greghi, participou da 28ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da Maternidade Sinhá Junqueira e 11ª Jornada de UTI Neonatal e Pediátrica da SPSP, em Ribeirão Preto, nos dias sete e oito deste mês.

Foram discutidos temas pertinentes à área como estratégias de prevenção manejo e tratamento de insuficiência respiratória em pediatria, de enterocolite necrotizante (inflamação intestinal), síndrome do intestino curto e medicina na era digital.

Dra. Lara ressaltou a importância de participar do evento. “A medicina precisa sempre de atualização para melhora da qualidade do atendimento prestado ao paciente”, disse.