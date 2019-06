Até setembro serão oficinas gratuitas de trabalhos manuais para público de todas as idades

publicado em 19/06/2019

O Projeto Mãos que Fazem começa neste sábado, a partir das 9h, com oficina de Tulipa de Tecido (Foto: Reprodução)

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, e a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Cultura e Turismo, juntas, apresentam o projeto “Mãos que Fazem” a partir deste sábado, oferecendo oficinas gratuitas de trabalhos manuais para todo o público independente de idade ou de experiência na área de confecção de produtos feitos à mão. Até setembro, serão 33 oficinas com 2 horas de duração cada, sempre aos sábados, na Praça Cívica, em frente à Concha Acústica ou no Parque da Cultura, que fica na Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, Nº 3112 no Jardim Alvorada.

A proposta do ‘Mãos que Fazem’ é viabilizar a geração de renda para este segmento carente de oportunidades no interior paulista através da remuneração dos artistas locais, o que estimula e incentiva a produção manual. Outro destaque é a preservação da cultura e resgate dos trabalhos manuais, que hoje são sufocados pela produção industrial e produtos importados de baixa qualidade, além de estimular o hábito da utilização de reaproveitáveis, incentivando um caminho mais sustentável.

O artista plástico Gustavo Rapassi confirma que que um trabalho feito à mão traz benefícios para a saúde mental e motora ao desenvolver novas habilidades e permitindo a manifestação de emoções com o resultado obtido. Ele ainda salienta que a socialização e interação de pessoas com afinidades na área resgata a cultura do trabalho manual, reaviva a memória afetiva de técnicas manuais praticadas por antepassados como a querida vovó e desperta o gosto pela cultura local estimulando a criatividade e novos aprendizados.

Segundo os organizadores, os ‘oficineiros’ contratados pelo projeto já têm experiência profissional na atuação de ensino nas oficinas realizadas de forma particular no “Alpendre Ateliê”, uma empresa que expõe a produção artesanal do município e região a fim de fazer uma medição da cultura local. Com isso, explica a proponente Hélida Rapassi, “podemos avaliar as necessidades do artista procurando incentivar a produção do que é natural em cada indivíduo, em busca de uma identidade cultural regional.

As oficinas:

O Projeto Mãos que Fazem começa neste sábado, a partir das 9h, com oficina de Tulipa de Tecido, feita de retalhos e palito com várias finalidades; enfeite, lembrancinha de casamento e aniversário. Até setembro, estão programadas outras oficinas como a de Fuxico, Chaveiro de Girassol, Bordado da Vovó, Arte com Feltro, Origami, Abayomi, Marca Página, Móbile.