Abertura acontece tradicionalmente todo segundo sábado do mês; ACV está promovendo campanha institucional do Dia dos Namorados

publicado em 07/06/2019

Lojas abrem sábado dia todo de olho no Dia dos Namorados (Foto: Comunicativa)

O comércio de Votuporanga ficará ainda mais movimentado neste sábado (8/6), quando as lojas associadas à ACV – Associação Comercial de Votuporanga ficarão abertas das 9h às 18h. A abertura em horário especial acontece tradicionalmente todo segundo sábado do mês e atrai consumidores da cidade e também de toda a região.

“Somos reconhecidos pela variedade que oferecemos em nossas lojas. São diversos estabelecimentos, com produtos e ofertas que chamam a atenção da população”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Neste sábado, o movimento deve ser intensificado por conta do Dia dos Namorados. Em Votuporanga, a Associação Comercial promove até o dia 12 de junho a campanha institucional “Meu amor merece”, que deve impulsionar as vendas do período, em todos os setores.

