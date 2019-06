Quarta ação envolveu alunos do Ensino Fundamental II e irá beneficiar centenas de pacientes

publicado em 28/06/2019

Nesta quinta-feira (27/6), a instituição finalizou a “Gincana Dom Solidário – Passo a Passo 2019" (Foto: Santa Casa)

Construção do saber, contribuindo no desenvolvimento de crianças e jovens. Assim é a missão da Escola Passo a Passo, que busca preparar seus alunos para a vida com seriedade, competência, consciência e muita dedicação.

Nesta quinta-feira (27/6), a instituição finalizou a “Gincana Dom Solidário – Passo a Passo 2019”, após quase dois meses de duração. O objetivo? A solidariedade. Os estudantes dos sexto ao nono anos do Ensino Fundamental II arrecadaram alimentos e leite para entidades filantrópicas da cidade.

A Santa Casa de Votuporanga foi beneficiada com mais de 1.000 litros de leite. Os mantimentos foram entregues para AFUPACE - Recanto Tia Marlene e Centro Espírita Caminho Damasco. “A Escola Passo a Passo vê a importância de colaborar com toda a comunidade de Votuporanga e tem como intuito sempre, trabalhar a solidariedade com os alunos, destacando a grande importância que a Instituição de saúde tem para nossa cidade e região”, destacou a coordenadora pedagógica Miriam Aparecida Pereira Silva.

O coordenador de Captação de Recursos, Jaferton Martins, esteve na Passo a Passo no final da gincana. “Vocês são pessoas diferenciadas, que pensam no próximo. Para ter uma ideia, vocês irão nos ajudar no consumo de mais de 10 dias”, afirmou.

O provedor do Hospital, Luiz Fernando Góes Liévana, agradeceu os alunos. “Esta foi a quarta edição e vocês sempre estão lembrando da gente. Ficamos muito felizes por ver todo envolvimento destes estudantes, que já demonstram cidadania e, principalmente, amor ao próximo. A Santa Casa é uma Instituição filantrópica, com 70% de atendimento para o Sistema Único de Saúde (SUS) e cada ajuda é válida. Agradecemos imensamente”, disse. As contribuições serão utilizadas pela equipe do Serviço de Nutrição e Dietética do Hospital, responsável pelo fornecimento de 1.700 refeições diárias a pacientes e acompanhantes.

A Gincana