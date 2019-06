A obra, que conta as aventuras de um papagaio, está disponível para empréstimos

publicado em 26/06/2019

Para empréstimo do livro é necessário se tonar sócio da Biblioteca (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na última semana, o escritor Marcelo Bechara Frange, mestre em Comunicação, doou dois exemplares de seu livro “Caiu na rede é papagaio e outras histórias de quem não voa”, editora Appris, para a Biblioteca Municipal “Castro Alves”, da Prefeitura de Votuporanga. A Secretária de Cultura e Turismo, Silvia Stipp, junto com os bibliotecários André Ynada e Thayane Cobacho, recepcionaram o autor e seu pai, o empresário tanabiense Marcos Bechara, que visitaram o espaço.

O livro conta a história de um papagaio arteiro e encrenqueiro e suas aventuras, solucionando crimes e experimentando o perigo, deixando a dúvida no leitor se as histórias são reais ou ficção. Esta é a terceira obra do escritor, que teve como primeiro título o jornalismo esportivo e o segundo, história da família Bechara.

Marcelo Bechara é escritor, formado em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, pela ESPM, mestre em Comunicação pela faculdade Cásper Líbero, e atualmente, trabalha com publicidade e games em São Paulo. O escritor manifestou interesse em participar do Fliv.

Para empréstimo do livro é necessário se tonar sócio da Biblioteca. Para isso, basta apresentar um documento com foto que a carteirinha fica pronta na hora. Menores de 12 anos devem estar acompanhados pelos pais.