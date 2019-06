Os votuporanguenses estavam entre os 1,3 mil participantes da prova, e ocuparam espaço de destaque na disputa

publicado em 25/06/2019

Os atletas já se preparam para as próximas competições, que acontecerão nos Jogos Regionais, em Andradina (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A equipe de pedestrianismo da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura de Votuporanga/Avoa/Poty/Unifev participou, no início de junho, da 4ª Corrida Tem Running, promovida em São José do Rio Preto. Os votuporanguenses estavam entre os 1,3 mil participantes da prova e ocuparam espaço de destaque na disputa, mantendo a tradição de conquistar bons resultados. A competição contou com dois percursos, de 5 km e de 10 km.

No trajeto de 10 km, medalhas de ouro conquistadas com êxito por Eliete Guilherme (50 a 54), Isabel Rocha (65 a 69) e João Catarim (70 a 74). A medalha de bronze foi conquista de Antônio Porecatu (50 a 54).

Também ficaram em evidência na categoria de 10 km, João Bocato (4º lugar - 40 a 44), Adair Dias da Silva (4º lugar – 70 a 74), Daniel Moretti (5º lugar – 40 a 44), Luzia Aguiar (6º lugar – 60 a 64), José Roberto Medalha (6º lugar – 55 a 59), Rafael Miani (8º lugar – 35 a 39), Maurício Padilha (8º lugar – 50 a 54), Sílvio Bocato (9º lugar - 45 a 49), Antônio Matão (10º lugar - de 60 a 64) e Fernando Cruz (22º lugar – 35 a 39).

No percurso de 5 km, Adenilson Pereira ficou em 70º na colocação geral. Enquanto na classificação feminina, Vera Zanco ocupou o 134º lugar.