Evento é promovido pela Associação Comercial de Votuporanga com o objetivo de fortalecer ainda mais a participação das mulheres na economia local e regional

publicado em 14/06/2019

mpresárias de Votuporanga e região participarão de mais uma edição do Encontro de Mulheres ACV (Foto: Comunicativa)

Empresárias de Votuporanga e região participarão de mais uma edição do Encontro de Mulheres ACV. O evento gratuito será promovido no dia 27 de junho, às 16h, no auditório da Associação Comercial de Votuporanga, e é uma oportunidade de networking e fortalecimento dos negócios gerenciados pela força feminina.

A 10ª edição entrou no clima junino e promete gerar reflexões em momentos descontraídos com a animadíssima Vick, personagem interpretada pelo artista Álvaro Rovares. Ela apresentará um bingo, que será uma das atrações do “Arraiá das Mulheres.

Para participar do evento, basta se inscrever gratuitamente pelo telefone (17) 3426-4044 ou acessar o site www.acvnet.com.br/inscricao





Encontro de Mulheres ACV

O Encontro de Mulheres ACV começou ser promovido em 2016 e busca envolver cada vez mais a força feminina nos eventos da Associação, tendo em vista a participação das empresárias e comerciárias na economia local.