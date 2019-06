O Decreto com a nomeação foi publicado em Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (7)

publicado em 07/06/2019

Emerson Pereira e Antônio Carlos Francisco (Foto: Reprodução)

O prefeito João Dado anunciou, na manhã desta sexta-feira (7), o novo secretário Municipal de Assistência Social: Emerson Pereira, que até o momento exercia o mandato de vereador na Câmara Municipal de Votuporanga. O Decreto com a nomeação foi publicado em Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira (7). A informação foi divulgada no Gabinete do Prefeito durante reunião com secretários municipais.

Durante o anúncio, o Prefeito João Dado afirmou que “Emerson tem o DNA da Assistência Social”.

O atual secretário municipal de Assistência Social, Emerson Pereira, afirmou que irá contribuir e dar continuidade ao trabalho. “Vamos esquecer o passado e olhar para o futuro, trabalhar pelas pessoas de Votuporanga com olhar social. Vamos dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido por toda a equipe da Secretaria, junto ao Thiago. Desejo também um bom retorno à Câmara para o Dr. Antônio Carlos Francisco”.

O Ex-Titular da pasta, Thiago Francisco, agradeceu a oportunidade pelo exercício do cargo por pouco mais de sete meses. “Agradeço a confiança e continuo à disposição da Administração para trabalhar pela população”.