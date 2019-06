Os nadadores do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga tiveram bom desempenho no torneio

publicado em 10/06/2019

Membros do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga (Foto: Centro de Formação)

Os atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga tiveram bom desempenho na XIII Copa São Paulo de Natação de Inverno, torneio disputado de sexta-feira (7) a domingo (9) no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”. O campeonato, organizado pela Federação Aquática Paulista (FAP), com apoio da Prefeitura de Votuporanga, recebeu 741 nadadores de 46 entidades.

No total, a equipe votuporanguense conquistou 14 medalhas, sendo sete de ouro, quatro de prata e três de bronze. O time local ficou na décima colocação no quadro geral de medalhas. O Time Jundiaí conquistou 47 medalhas e foi a campeão, seguido pela Selj/São Caetano com 32 e Acqua Sport Smel (São José do Rio Preto) com 28 medalhas.

Segundo o coordenador do Centro de Formação, Luiz Augusto da Silva Garcia, o Xaninho, receber a Copa São Paulo foi bom por dois aspectos. Pelo lado técnico, os atletas do seu time puderam demonstrar em seus resultados qual foi o trabalho que realizaram no período de treinamento. “Eles puderam levar seus familiares e seus colegas de escola e mostrar o talento deles. Isso é bastante motivador para a equipe. Além disso, serve como referência para novos atletas, os de base que ainda não estão participando da Copa São Paulo, para que sintam a energia de um grande evento e motivados para fazer parte da equipe competitiva”. Na questão do turismo, acrescentou, a competição movimentou todas as redes da cidade e ajudou a movimentar a economia local.

O coordenador destacou que a Copa mostrou que a cidade tem a capacidade de realizar uma grande competição. “Foi um prazer receber o evento e ter essa parceria com a FAP. Nessa Copa, tivemos uma sala de fisioterapia com dez profissionais atendendo simultâneo e gratuitamente os nadadores. Pudemos demostrar que Votuporanga é uma cidade que sabe organizar eventos esportivos. Esperamos que essa parceria possa se estender para outros eventos além de Torneios Regionais e a Copa”, falou.

Xaninho agradeceu o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer e da Unifev (Centro Universitário de Votuporanga).