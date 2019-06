Nesta segunda-feira, no Diário Oficial Eletrônico do Município, o Poder Executivo divulgou a data, o local e horários das provas

publicado em 11/06/2019

Dois concursos públicos da Prefeitura Municipal de Votuporanga oferecerão 28 vagas (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

Mais de 2.700 pessoas dis putam 28 vagas em dois concursos públicos da Prefeitura Municipal de Votuporanga. Nesta segunda-feira, no Diário Oficial Eletrônico do Município, o Poder Executivo divulgou a data, o local e horários dos concursos nº 001/2019 e nº 002/2019.

De acordo com o Poder Executivo, foram 2.720 inscrições homologadas e os candidatos convocados para as provas. São 28 vagas entre os dois concursos públicos, sendo oito vagas para o concurso nº 001/2019 e 20 vagas para o concurso nº 002/2019.

Ainda segundo a Administração Municipal, as provas serão realizadas no dia 23 de junho, nos períodos da manhã e tarde, na Unifev (Centro Universitário de Votuporanga), na avenida Nasser Marão, 3.069, no Distrito Industrial. Os candidatos deverão comparecer no local das provas, com antecedência mínima de uma hora, munidos de caneta azul ou preta, lápis preto e borracha, e documento de identificação com foto, conforme edital. A Prefeitura alerta que os candidatos ainda devem ficar atentos quanto aos horários de aplicação das provas.

O Executivo explicou que os portões serão abertos às 7h15 e fechados às 7h45, com início da prova às 8h, para os cargos do concurso público nº 001/2019 (educador infantil; PEB II – educação física; e PEB II – inglês) e para o concurso público nº 002/2019 agente comunitário de saúde I (área 1 – Parque das Nações; área 2 – Colinas; área 3 – Pozzobon; área 5 – Cecap; área 6 – Vila Paes; área 9 – Vila América; área 10 – Policlínica); agente operacional I – serviços gerais (feminino e masculino); e agente operacional VI – alvenaria e construção.

Já à tarde, os portões serão abertos às 13h15 e fechados às 13h45, com início das provas às 14h, para os seguintes cargos do concurso público nº 002/2019: agente operacional VII – direção veicular; técnico do executivo VIII – administração geral I; técnico do executivo XIV – tecnologia da informação III; e técnico em educação X – desenvolvimento infantil II.