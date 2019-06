Atividades foram realizadas na praça Benedito Lopes de Oliveira, pelos universitários das graduações em Enfermagem e Fisioterapia

publicado em 19/06/2019

os estudantes de Fisioterapia realizaram mais de 100 atendimentos a idosos (Foto: Unifev)

Os cursos de Enfermagem e Fisioterapia da UNIFEV participaram de uma ação alusiva ao Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, no último fim de semana, na praça Benedito Lopes de Oliveira (onde está localizada a Concha Acústica). As atividades integraram a programação referente à data realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS).

Na oportunidade, os estudantes de Fisioterapia, supervisionados pelo coordenador da graduação, Prof. Me. Ricardo Lúcio Martins, realizaram mais de 100 atendimentos a idosos, utilizando técnicas de alongamento, fortalecimento muscular, treino de equilíbrio e de habilidades motoras, além de exercícios localizados.

Por sua vez, os graduandos em Enfermagem, acompanhados da coordenadora, Profa. Ma. Rosana Aparecida Benetoli Duran, promoveram cerca de 70 aferições de pressão arterial ao público que passava pelo local.

De acordo com Martins, os universitários da Fisioterapia também integram o Programa Medicina Preventiva da Unimed, voltado a pacientes com 60 anos ou mais. “Trouxemos algumas técnicas que são aplicadas no projeto para os idosos presentes no evento. Trabalhamos ainda com algumas novidades como o slackline, que é capaz de trazer melhorias significativas para o desenvolvimento motor do praticante. Além disso, podemos destacar a importância de inserir os alunos, ainda durante a formação, nos campos de prática da profissão, proporcionando experiência e contato com o público”, disse.