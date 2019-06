Alunas abordaram o tema alimentação saudável com crianças da rede municipal, durante evento promovido pelo espaço Eco de Cima: Circuito Eco-Rural

publicado em 28/06/2019

Na oportunidade, estudantes da graduação promoveram um bate-papo com o objetivo de estimular os pequenos a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis (Foto: Unifev)

A turma do 7º período do curso de Nutrição da UNIFEV participou, na última semana, de diversas atividades com crianças da rede municipal de ensino de Votuporanga. A iniciativa foi realizada no Eco de Cima: Circuito Eco-Rural, espaço de eventos e oficinas infantis, focado em ensinamentos relacionados à Educação Ambiental e à Agroecologia.

Na oportunidade, estudantes da graduação promoveram um bate-papo com o objetivo de estimular os pequenos a adotarem hábitos alimentares mais saudáveis. De acordo com a coordenadora do curso de Nutrição, Profa. Dra. Lidiane Silva Rodrigues Telini, foram trabalhados temas acerca da importância do consumo de frutas e legumes durante a infância.

“É primordial que as crianças conheçam o que estão consumindo e possam entender os benefícios de uma boa alimentação. Agradecemos à idealizadora do projeto, Aparecia Maria Alessio de Andrade, pela oportunidade e troca de aprendizado”, disse.