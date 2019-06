Verduras foram produzidas pelos alunos da graduação, na área de cultivo agrícola da Cidade Universitária

publicado em 26/06/2019

O curso de Agronomia (Engenharia Agronômica) da UNIFEV doou, na última semana, diversas hortaliças ao Lar São Vicente de Paulo, entidade assistencial que atende cerca de 50 idosos, no município. As verduras hidropônicas foram produzidas pelos alunos da graduação, na área de cultivo agrícola da Instituição, localizada na Cidade Universitária.

De acordo com o coordenador do curso, Prof. Me. Fernando Galoro Delavale, a horta fica sob a responsabilidade dos universitários, que têm a oportunidade de aprender na prática o sistema de produção de oleráceas, conhecidas, popularmente, como hortaliças.

“Para nós, professores e estudantes, é sempre um prazer fazer o bem ao próximo, ainda mais quando podemos utilizar algo que é fruto do nosso trabalho. Além do aprendizado, os alunos exercitam a solidariedade, por meio de ações socialmente responsáveis", completou.

Há 60 anos, o Lar São Vicente de Paulo acolhe idosos em situação de vulnerabilidade. A entidade filantrópica oferece hospedagem, refeições, enfermeiros, cuidadores, psicólogos, assistentes sociais e fisioterapeutas, entre outros profissionais.

Para contribuir com o trabalho desenvolvido no local, basta entrar em contato pelo telefone (17) 3421-4539.