O crime aconteceu em uma propriedade rural entre os municípios de Américo de Campos e Palestina

publicado em 17/06/2019

Durante a perseguição policial, os criminosos capotaram o veículo (Foto: Reprodução)

Da redação

Criminosos invadiram uma propriedade rural entre os municípios de Américo de Campos e Palestina, renderam a família que reside na residência e roubaram tratores. Segundo informações preliminares, os seis indivíduos anunciaram o assalto e amarraram toda a família, entre elas estavam duas crianças de dois e quatro anos.

Conforme as informações, após renderem os moradores da região, os bandidos roubaram tratores que estavam no local e fugiram em um veículo. A Polícia Militar e Civil foram acionados para atender a ocorrência.

Ainda de acordo com as informações, as equipes policiais iniciaram uma perseguição, onde os ladrões capotaram o carro. A Polícia conseguiu prender três ladrões, já os outros indivíduos envolvidos no crime fugiram a pé até uma mata próxima do local.

Sob o comando do delegado de Jales em conjunto com a Polícia Militar e Civil da região, as equipes estão realizando buscas para capturar os bandidos. O Helicóptero Águia também auxiliando nas buscas pelo local.