O anúncio foi realizado durante o pré-lançamento da campanha da Associação Comercial de Votuporanga

publicado em 26/06/2019

O presidente da ACV, Valdeci Merlotti, contou sobre as novidades da Liquida Votu 2020 (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Já pensando na promoção da ‘Liquida Votu’ do próximo ano, a Associação Comercial de Votuporanga (ACV) realizou, na manhã desta quarta-feira, o pré-lançamento da campanha para 2020 e anunciou as novidades e a parceria com a Credlíder.

Com a presença de representantes de entidades parceiras como a FEV, Senac, Sebrae, Airvo, além de empresários e comerciantes, a ACV anunciou que uma das grandes novidades para a edição do próximo ano da liquidação será o sorteio de um carro 0KM, que foi doado pela Credlíder a pedido da entidade.

“Como foi um sucesso em 2019, a gente, diretores e equipe de marketing, já começou a trabalhar em 2019. Surgiu a ideia de buscarmos uma premiação diferente para incentivarmos mais a campanha, então, a gente convidou a Credlíder para ser nosso patrocinador e pedimos um carro”, contou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti, ao jornal A Cidade.

Durante o pré-lançamento, o presidente da Siccob Credlíder de Votuporanga, Osvaldo Caproni, explicou brevemente que a cooperativa surgiu há muito tempo a partir do companheirismo de moradores regionais e que, pela ACV também ser uma entidade de cooperação regional, influenciou na aceitação da parceria entre as instituições.

Para a ‘Liquida Votu 2020’, a Associação Comercial ainda frisou que além do sorteio do carro 0km, será agregado outras premiações para incentivar não só os comerciantes, como também os consumidores de Votuporanga e região. “Já estamos fazendo uma divulgação para que o sucesso seja total. Assim como neste ano, a ‘Liquida Votu’ de 2020 também será um sucesso”, finalizou Valdeci.

1ª edição

A campanha ‘Liquida Votu’ foi promovida pela primeira vez pela Associação Comercial de Votuporanga entre os dias 7 a 16 de março deste ano. Além da mega liquidação, foram distribuídos cerca de 150 mil cupons para os consumidores concorrerem a uma moto 0km e a cinco vales-compras de R$ 300 cada. Todos os contemplados da promoção são moradores de Votuporanga.

Outras promoções

Como a campanha ‘Liquida Votu’ será realizada apenas em 2020, a Associação Comercial de Votuporanga ainda realizará neste ano outras promoções para o comércio local.

“Teremos a promoção do Dia dos Pais, que devemos lançar na semana que vem. Também temos o Dia das Crianças, que o pessoal também já estava se reunindo para definir e a do Natal, que é a nossa principal campanha no ano”, encerrou.