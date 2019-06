Capacitação reunirá profissionais de toda a região e também de outras regiões do Brasil

publicado em 03/06/2019

Capacitação reunirá profissionais de toda a região e também de outras regiões do Brasil (Foto: Comunicativa)

Em menos de 12 horas de inscrições mais de 600 pessoas já tinham escolhido as oficinas/minicursos que querem participar durante o 6° CIENP - Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista. Nesta segunda-feira (3/6), mais de 1100 pessoas já tinham confirmado presença na capacitação que será promovida em Votuporanga nos dias 17, 18 e 19 de julho, em Votuporanga.

"Na semana passada, as pré-inscrições já estavam esgotadas, por isso temos uma lista de espera, que depende das inscrições que estão sendo feitas", explicou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista - Arranjo de Desenvolvimento da Educação, organizador do Congresso.

Todo o processo é feito de forma online, pelo site www.congressointereduca.com.br/2019.

Este ano, o tema do CIENP será 'Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI'. A programação inclui palestras com Leandro Karnal, Nino Paixão, Fernando Moraes e Luciana Brites, no Centro de Eventos Valério Giamatei (Ilha do Pescador). Os participantes ainda vivenciarão práticas de diversas áreas da educação em cerca de 60 oficinas. O encerramento será com o musical circense "O Rei do Show".