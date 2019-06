Associação Comercial de Votuporanga promove até o dia 12 de junho campanha institucional

publicado em 04/06/2019

A iniciativa busca incentivar os associados a aproveitarem o período para conquistar e encantar os consumidores (Foto: ACV)

“Meu amor merece”, é com esse slogan que a campanha institucional da ACV – Associação Comercial de Votuporanga está deixando o comércio local no clima do Dia dos Namorados. A iniciativa busca incentivar os associados a aproveitarem o período para conquistar e encantar os consumidores, que estão em busca de diversas opções para presentear a pessoa amada.

“O comércio de Votuporanga é referência regional, por oferecer aos consumidores variedade de produtos, preço e qualidade. Aqui é possível encontrar todos os tipos de presentes, para agradar a todos os perfis de namorado(a)”, destacou o presidente da ACV, Valdeci Merlotti.

Pelo aplicativo “Descontos ACV”, a população também encontra uma diversidade de ofertas exclusivas para usuários do app. Simples de utilizar e por meio de telas inteligentes, ao acessar a plataforma e escolher o cupom que deseja aproveitar, o cliente compartilhará com os amigos e a família, de maneira rápida, a oferta, gerando o QRCODE, que deverá apresentar na loja, respeitando a data de validade da promoção. Para baixá-lo vá na loja de aplicativos do sistema IOS ou Android.

Pesquisa Boa Vista SCPC

Pesquisa da Boa Vista feita com mais de 800 empresários, em todo o país, constatou que quatro em cada cinco acreditam que as vendas neste Dia dos Namorados serão iguais ou superiores às de 2018. Destes, 39% ainda se dizem confiantes no aumento de vendas.

Facilitar o pagamento e conceder descontos serão as estratégias mais utilizadas neste Dia dos Namorados para alavancar as vendas por 41% dos empresários entrevistados, respectivamente. Outros 18% pretendem fazer promoções.