Atendimentos nas creches retornarão no dia 17 de julho e aulas do Ensino Fundamental voltam no dia 29 de julho

publicado em 28/06/2019

Durante o mês de julho, docentes e gestores passarão por atividades de planejamento e formação (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Começou, nesta quinta-feira (27/6), o período de férias de julho para os alunos da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura de Votuporanga. A Secretaria Municipal da Educação informa que alunos dos 12 Centros Municipais de Educação (CEM) – Ensino Fundamental - retornarão às aulas no dia 29 de julho. Já as crianças matriculadas nos 17 Cemeis e um Emei – Educação Infantil - retornarão às atividades no dia 17 de julho.

Qualificação