O sortudo que ganhou 15 litros de Chopp foi o morador de Votuporanga Júnior César Cruz

publicado em 22/06/2019

O sorteio foi realizado pelo gerente Renan Santos da Cervejaria Master (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã deste sábado (22), a Cervejaria Master sorteou 15 litros de Chopp puro malte para os ouvintes da Cidade FM.

A promoção começou em junho, e para concorrer os ouvintes mandavam um áudio dizendo por qual motivo mereciam ganhar os 15 litros de Chopp Master. Foram mais de 80 participações.

O gerente Renan Santos disse que a promoção foi um sucesso. “ Ficamos felizes com a participação do pessoal, muito diversificada nesses dias da promoção. Esperamos que todo mundo que participou possa estar indo até a Cervejaria Master e degustando do nosso produto que é puro malte”, contou.

O sortudo que ganhou 15 litros de Chopp foi o morador de Votuporanga Júnior César Cruz que mora no bairro Vila Nova. Ele disse que nunca ganhou nada e que ficou muito feliz de ter participado e ganhado a promoção.

A Cervejaria Master fica na Av. Pansani 3024 em Votuporanga.