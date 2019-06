Comitivas sairão da cachoeira de São Roberto, com chegada no Recinto de Exposições, onde acontece almoço

publicado em 13/06/2019

O integrante da Comitiva, Sidney Aparecido Cardoso, mais conhecido como Diney, falou sobre os preparativos (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

No meio da natureza, com a família e desfrutando da solidariedade. O domingo (16/6) será exatamente assim para as comitivas da região. Pontes Gestal realiza Cavalgada, a partir das 11h, com saída na cachoeira de São Roberto.

O evento é em prol da Santa Casa de Votuporanga, referência para 53 cidades da região. A Comitiva Os Bolivianos está à frente da iniciativa, já tradicional na cidade que finaliza no Recinto de Exposições, com almoço.

O integrante da Comitiva, Sidney Aparecido Cardoso, mais conhecido como Diney, falou sobre os preparativos. “Estamos muito entusiasmados. A edição anterior foi muito elogiada e decidimos manter a programação com o cardápio delicioso de arroz carreteiro, carne na chapa e feijão tropeiro. Tudo por apenas R$15, com renda também para Hospital”, disse.

Ele convidou a todos a participar. “Será um dia muito gostoso. Teremos show ao vivo, almoço caprichado, para momentos de lazer para toda a família”, complementou.

Diney afirmou que a Cavalgada finaliza o calendário em prol da Instituição. “Começamos com o leilão no domingo passado e agora teremos o evento. Esperamos reunir um grande público, pensando sempre no bom atendimento do Hospital”, destacou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou que a renda será utilizada na manutenção de atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). “Todo recurso arrecadado beneficia milhares de pacientes. Agradecemos desde já os organizadores, a população que nos auxilia na missão de salvar vidas”, finalizou.