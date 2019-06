O cantor trouxe seu primeiro CD e DVD que foi gravado na cidade de Estrela d’Oeste e divulgar a sua música de trabalho “Copo Americano”

publicado em 19/06/2019

O cantor trouxe seu primeiro CD e DVD, que foi gravado na cidade de Estrela do Oeste (Foto: A Cidade)

Da redação

Na manhã desta quarta-feira (19), o cantor Léo Jacomassi cantou sua música de trabalho ' Copo Americano ' durante uma entrevista nos estúdios da Cidade FM. O cantor divulgou seu primeiro CD e DVD, que foi gravado na cidade de Estrela d’Oeste.

O DVD foi gravado em novembro de 2018 e contém dez faixas. Léo Jacomassi começou a cantar desde criança e até hoje é apaixonado pela música. "Meu pai também gosta de umas modas, ele canta também e eu nasci ouvindo meu pai. Foi uma influência, vem de família, meu avô também gostava de cantar”, contou.

O artista diz que a sua pretensão na carreira artística é lançar a sua carreira solo e também divulgar seu trabalho nas rádios.

As canções do primeiro projeto são todas composições de amigos, mas foi gravado também uma faixa bônus na qual todas as músicas são de autoria própria do cantor e também de três parceiros.

O cantor relembrou que a música que contém em seu DVD e CD "Chamei de Ex", foi composição do cantor votuporanguense Joab Fontes. A música de sucesso é a "Copo Americano". "Essa é para os homens que largam da mulher e vai para o bar tomar cerveja", brincou o cantor.

Léo disse que seu show é bem eclético e a música que não pode faltar de jeito nenhum é os ‘modão’ dos cantores Milionário e José Rico, Gustavo Lima e João Mineiro e Marciano.

O cantor aproveitou e deixou um kit para ser sorteado na Cidade FM com um boné e corpo personalizado, além de DVD e CD autografados.