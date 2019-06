Doação comemora Semana da Itália e acontece há 20 anos

Frio chegou com muita solidariedade (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Frio chegou com muita solidariedade. As senhoras da Associação Italiana aproveitam esta época do ano para fazer o bem: doação para os pacientes da Santa Casa de Votuporanga, único Hospital que atende o Sistema Único de Saúde (SUS) da cidade.

A vice-presidente, Isabel Leite, esteve na Instituição acompanhada das ex-presidentes Bernadete Bernadelli, Silvia Cavalin e Ivone Belone Maiorquin (atual diretora social). “Promovemos a Semana da Itália, do dia 1 a 10 deste mês. Durante este período, realizamos ações sociais. Entregamos cesta básica para a Paróquia Santa Luzia e destinamos mantas para a Santa Casa”, contou Isabel, que se tornará presidente no dia 1º.

Isabel ressaltou que a contribuição em junho acontece há 20 anos. “É a nossa forma de celebrar a Itália. Fazemos com muita alegria por beneficiar um Hospital tão sério e comprometido com a assistência de qualidade”, complementou.

Ivone enfatizou que a escolha de mantas foi por conta do mês da doação. “Pensamos em destinar algo para amenizar o frio. A Santa Casa recebe muitos alimentos e quisemos contribuir com enxoval”, afirmou.