Floreal demonstrou toda solidariedade, fazendo doações para beneficiar pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS)

publicado em 05/06/2019

A ação aconteceu de 10 a 31 de maio, com pontos de coleta (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Setecentos e cinquenta e sete litros de leite, o que equivale a uma semana de demanda da Santa Casa de Votuporanga. Esta foi a quantidade arrecadada pelo município de Floreal, com a realização do Arrastão do Bem em prol ao Hospital votuporanguense.

A ação aconteceu de 10 a 31 de maio, com pontos de coleta. Caixas de papelão foram fixadas na unidade de saúde e no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) para que a população pudesse contribuir com a iniciativa. “Durante o mês, um carro de som percorreu a cidade, para divulgar nosso Arrastão. No dia 24, fizemos o trabalho de visitar cada casa, comércio para solicitar o leite”, explicou o diretor municipal da Saúde de Floreal, Luís Alberto Bergamasco, mais conhecido como Beto.

Beto agradeceu o envolvimento de todos. “Foram aproximadamente 20 voluntários, que se dividiram entre as áreas do município. Fomos montando equipes com motoristas da Prefeitura, colaboradores de Saúde, Câmara e, principalmente, agentes comunitários de saúde que auxiliavam no contato com os moradores. Em duas horas, conseguimos finalizar todo município”, complementou.

O diretor municipal adiantou que novos projetos virão. “Ficamos muito satisfeitos com o resultado. A Santa Casa é uma Instituição que nos atende com muita qualidade e estamos sempre dispostos a contribuir. Na próxima edição, pensamos em uma arrecadação de alimentos”, afirmou.

O nutricionista do Hospital, João Carlos Bragato, enalteceu a campanha. “Nosso muito obrigado. Leite é item de primeira necessidade e estas doações colaboram diretamente na alimentação de nossos pacientes”, disse.