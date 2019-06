Renomada feira de alimentação foi realizada entre os dias 11 e 14 de junho, na Expo Center Norte, em São Paulo

publicado em 18/06/2019

Os alunos dos cursos de Gastronomia e Nutrição da UNIFEV visitaram, na última semana, a 35ª Fispal Food Service (Foto: Unifev)

Os alunos dos cursos de Gastronomia e Nutrição da UNIFEV visitaram, na última semana, a 35ª Fispal Food Service. O evento, considerado a maior feira do setor de alimentação fora do lar da América Latina, foi realizado entre os dias 11 e 14 de junho, na cidade de São Paulo.

Na ocasião, os universitários, acompanhados da Profa. Esp. Dreysa D'Antonio Borges Sales e do Prof. Esp. Maurício Simonato, puderam conferir as mais novas soluções, lançamentos e inovações de expositores e grandes marcas para restaurantes, pizzarias, lanchonetes, bares, hotéis e demais estabelecimentos da área.

De acordo com Dreysa, foi uma experiência enriquecedora para a turma, que teve a oportunidade de se atualizar sobre as principais tendências do setor e trocar informações com profissionais experientes.

“Durante todo o dia passamos por centenas de stands que apresentavam não somente equipamentos modernos, como também técnicas inovadoras de preparo de alimentos e demonstrações de aplicativos tecnológicos para atender as necessidades dos clientes. Participamos, também, de palestras sobre indústrias de sorvete e processos de ultracongelamento e porcionamento de alimentos, além de adquirirmos conhecimentos sobre café para baristas e empreendedores”, contou.

Segundo a docente, os alunos ainda se aprofundaram em conteúdos relacionados à alimentação funcional e vegana e ao não desperdício de alimentos.

A Fispal Food Service de 2020 está marcada para os dias 16, 17, 18 e 19 de junho, em São Paulo.