Campeonato continua neste domingo (30/6) com jogos pelos Grupos A, B e D

publicado em 26/06/2019

O campeonato é promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A rodada de abertura do Campeonato Amador 2019 "Antônio de Brito Figueiredo”, no último domingo (23/6), na Arena Plínio Marin, foi marcada pela vitória dos times JSporte e São Cosme. O campeonato é promovido pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer.

O confronto entre equipes do grupo C estreou o Campeonato com emoção. No primeiro jogo, o time JSporte balançou a rede, vencendo por 2 a 1 o Antares F.C. Na segunda partida, a equipe do São Cosme se destacou, goleando por 6 a 1 os adversários da equipe Smokin.

Próximas Disputas

O Campeonato Amador 2019 continua neste domingo (30/6). No Complexo Esportivo "Faies Habimorad", mais conhecido como campo da Ferroviária, serão promovidos jogos do Grupo A. Às 8h, o time Unidos da Sul enfrenta o VEC; e às 10h a disputa é entre Penariol e Matarazzo F.C.

Simultaneamente, os jogos do Grupo B serão realizados na Arena Plínio Marin. Às 8h, o Esporte Estação enfrenta o Unidos do Pozzobon. Em seguida, às 10h o embate fica entre os times Alvorada F.C. e Bar do Pinguim/Grilo.