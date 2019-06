Espetáculo será promovido no Centro de Eventos “Valério Giamatei”, com cerca de 30 artistas no palco e orquestra ao vivo

Fenômeno universal, o grupo ABBA até os dias atuais ainda toca no coração de fãs por todo o mundo. A música pop do grupo sueco que vendeu mais de 350 milhões de álbuns vai embalar toda a região com o espetáculo ABBA Experience In Concert, no próximo dia 22 de junho, a partir das 21 horas, no Centro de Eventos “Valério Giamatei”, em Votuporanga.

Durante o show, o público relembrará de clássicos como Dancing Queen, Knowing Me, Knowing You, Waterloo e I Have a Dream. No repertório também Mamma Mia, que foi sucesso em todo o mundo e dá o título ao musical da Broadway que apresenta muitas das canções da banda.

Todos esses sucessos serão apresentados por uma orquestra ao vivo, com cerca de 30 artistas que também compõem o balé com produção de 80 figurinos, além de coreografias, cenário e iluminação de última geração.

ABBA Experience In Concert é uma verdadeira imersão a uma das maiores bandas de todos os tempos. Por dez anos, desde 1972, o ABBA conquistou todo o mundo com sua cativante música pop. O grupo foi responsável por algumas das mais bem sucedidas gravações na história da música, vendendo mais de 350 milhões de álbuns em todo o mundo, alcançando o topo das paradas em dezenas de países em vários continentes. O grupo era composto por dois casais e ficou ativo até 1982.

Estão disponíveis mesas para o Setor Exclusivo, Setor A, Setor B e Setor C, além de cadeiras e área vip dançante. Para comprar cadeiras e área dançante, acesse o sitehttps://www.guicheweb.com.br/ ou procure o atendimento da Guiche Web na avenida Vale do Sol, 5236. Venda de mesas apenas pelos telefones (17) 99705-7090 ou 99114-0116.