O evento será realizado entre os dias 7 e 9 de junho no Parque Aquático Esportivo “Savério Maranho”

publicado em 24/05/2019

evento será realizado no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Votuporanga ficará movimentada na primeira semana de junho, entre os dias 7 e 9 o Município sediará a XIII Copa São Paulo de Natação de Inverno, organizada pela Federação Aquática Paulista (FAP), com apoio da Prefeitura de Votuporanga, que deve receber 1.200 atletas, de aproximadamente 75 cidades. O evento será realizado no Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”, localizado na Avenida Prefeito Mário Pozzobon, em frente à Arena Plínio Marin.

Segundo o Secretário Municipal de Esportes e Lazer, José Ricardo Rodrigues da Cunha, o Mineiro, o Município receberá, além de atletas, familiares e amigos dos participantes da Copa. “Esperamos cerca de 5 mil pessoas nesta primeira semana de junho. É uma honra sediar um evento de tão grande porte que colabora para o desenvolvimento do Esporte. Isso contribuirá também para o aquecimento da economia local, já que diversos hotéis já tiveram as reservas esgotadas”, disse.

Esta é a primeira vez que a Federação Aquática Paulista promove o evento na 4º região, que envolve São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente Prudente, sendo Votuporanga a cidade escolhida da região. Segundo o Prefeito João Dado, a cidade será sede do evento por possuir a estrutura do Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho”. “Nós inauguramos o Parque Aquático que conta com piscina olímpica obedecendo às medidas oficiais. É uma obra que conquistamos com recursos do Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte, e também em parceria do nosso Governo com a Unifev”, afirmou.

Os participantes inscritos na Copa São Paulo de Natação de Inverno ficarão alojados em escolas de Votuporanga, sendo elas: CEM “Prof. Anita Liévana de Camargo”, CEM “Prof. Benedito Israel Duarte”, EE “Prof. Uzenir Coelho Zeitune” e EE “Prof. Enny Tereza Longo Fracaro”.





Na última semana, representantes de diversas áreas da Administração Municipal, entre Esporte, Saúde, Educação, Obras, Cidade e Saev Ambiental, além do Dirigente Regional de Ensino, José Aparecido Duran Neto, participaram de reunião com o Secretário de Esportes e o Vice-prefeito Renato Martins para organizar todos os detalhes na recepção e alojamento dos atletas.





Parque Aquático Esportivo

O Parque Aquático Esportivo “Saverio Maranho” foi inaugurado no dia 20 de outubro de 2018 e teve investimento na obra de cerca de R$ 2 milhões, com R$ 975 mil de recursos do Governo Federal, por meio do Ministério do Esporte. O restante ficou sob responsabilidade da Prefeitura e também da Unifev, já que a obra contou com importante parceria da Instituição de ensino.

Além da piscina olímpica com capacidade para 2,25 milhões de litros de água, o local possui arquibancadas, bilheteria, dois vestiários, duas salas de aula, laboratório e salas de atendimento, avaliação técnica, manutenção e de coordenação.





Centro de Formação Esportiva de Natação

Votuporanga participará da competição com 47 atletas do Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga, com idades entre 7 e 21 anos.

O Centro de Formação Esportiva de Natação de Votuporanga existe desde agosto de 2014 e, atualmente, conta com 80 atletas na equipe de competição e 200 atletas nas turmas de iniciação.