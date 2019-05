O ponto coberto foi fixado na Linha 3 (Colinas), em frente à nova loja Havan

publicado em 03/05/2019

ponto coberto foi fixado na Linha 3 (Colinas), em frente à nova loja Havan (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, instalou um novo ponto de ônibus no Município. O ponto coberto foi fixado na Linha 3 (Colinas), em frente à nova loja Havan.

O transporte público passará pelo local a partir desta sexta-feira (03/05), de segunda a sexta-feira, das 5h40 até 23h, com intervalo de 45 minutos; aos sábados, das 6h15 até 22h, com intervalo de 1h20; e aos domingos, das 8h40 até 22h, com intervalo de 2h20.

“O objetivo do novo ponto é dar mais comodidade aos nossos munícipes, com novo ponto de ônibus coberto, para que não precise se deslocar até outro ponto e ainda esteja abrigado contra o sol e chuva”, afirmou o Secretário Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira.

