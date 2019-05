Com essa medida, foram definidas estratégias de ampliação do combate ao mosquito Aedes aegypti. O decreto tem vigor por seis meses

publicado em 09/05/2019

Agente procura por criadouros do mosquito Aedes aegypti em Votuporanga (Foto: Reprodução/TV TEM)

Votuporanga (SP) decretou estado de emergência de saúde pública por causa da dengue na cidade. O decreto foi publicado nesta terça-feira (7). Com essa medida, foram definidas estratégias de ampliação do combate ao mosquito Aedes aegypti. O decreto tem vigor por seis meses.

A cidade vive uma epidemia de dengue. Números desta terça-feira (7) mostram que foram 1.018 casos positivos de dengue neste ano. Além disso, um idoso de 71 anos, com comorbidades, morreu por causa da doença.

A prefeitura homologou um concurso público para contratação de agentes comunitários de saúde que irão atuar nos bairros Pró-Povo, São Cosme, Paineiras, Palmeiras, São João, Jardim Marin, Parque das Nações, Colinas, Pozzobon, Cecap, Vila Paes, Vila América e Policlínica.Por meio do decreto, a prefeitura convocou proprietários de imóveis particulares localizados no perímetro urbano para que, no prazo de 30 dias, executem a limpeza destes terrenos com remoção de todo material para não propiciar criadouro.

Se o proprietário não atender ao pedido, a prefeitura fará a limpeza do terreno e mandará a conta e uma multa para o dono do terreno.

Os agentes de fiscalização poderão também entrar nos imóveis fechados ou abandonados para procurar criadouros do mosquito da dengue.

No caso de recusa do proprietário, os agentes poderão entrar nos imóveis para o fim de erradicação dos focos de mosquitos, desde que acompanhados da autoridade policial ou da atividade delegada.

Para informações sobre a dengue e denúncias de imóveis onde podem ser encontrados criadouros do mosquito a população pode ligar para o telefone gratuito do Secez, que é o 0800-770-9786.