No Instagram, os organizadores do OBA Festival publicaram sobre a festa

publicado em 20/05/2019

Da redação

Quem acha que o carnaval do OBA Festival 2019 mal acabou já pode se preparar para o ano que vem. Os organizadores da festa divulgaram nesta segunda-feira (20) que as vendas de ingressos para o evento em 2020 começam no dia 10 de junho.