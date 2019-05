Ouvintes da rádio poderão participar do sorteio que será feito durante a programação da 94,7FM

publicado em 23/05/2019

Van da Cidade FM no show de Jorge e Mateus na Expô de Fernandópolis (Foto- Divulgação/Cidade FM)

Da redação

Nesta semana, a Cidade FM, em parceria com a Expo Fernandópolis 2019, lançou uma promoção inusitada para seus ouvintes, onde possibilitada que você e um acompanhante prestigie alguns dos melhores shows do país.

Amanhã, o show no recinto de exposições da festa de Fernandópolis fica por conta da dupla sertaneja Jorge e Mateus. Pensando nisso, a Cidade FM, com apoio da Van da Astra Turismo, irá levar com total segurança os ouvintes e acompanhantes para assistirem à apresentação dos cantores.

Para participar do sorteio, os interessados deverão mandar uma mensagem para o telefone da rádio, que é o (17) 99759-0947 e dizer porquê a 94 FM tem que escolher você para ir na Van da Cidade curtir Jorge e Mateus na Expo de Fernandópolis.

Depois de garantirem a participação, a Cidade FM irá sortear diversos ouvintes para lotar o veículo e levar a galera para curtir uma noite cheia de músicas e animação.