Prova foi aplicada pela Fundação Vunesp, na Cidade Universitária; familiares conheceram o município, os laboratórios e a metodologia utilizada na graduação

publicado em 27/05/2019

A UNIFEV realizou, na tarde desse domingo (dia 26), o seu Vestibular de Medicina, para a formação da 8ª turma da graduação (Foto:Unifev)

A UNIFEV realizou, na tarde desse domingo (dia 26), o seu Vestibular de Medicina, para a formação da 8ª turma da graduação. Neste ano, o Processo Seletivo, aplicado pela Fundação Vunesp, na Cidade Universitária, contou com a presença de candidatos vindos de diferentes regiões do País.

Para os familiares acompanhantes, a Instituição organizou um tour pelos pontos importantes do município e nos seus dois campi, com o objetivo de mostrar toda a infraestrutura. Na oportunidade, o Diretor-Presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos; o Reitor da UNIFEV, Prof. Dr. Osvaldo Gastaldon, a Pró-Reitora Acadêmica, Profa. Dra. Encarnação Manzano; e o coordenador da graduação, Prof. Me. Mauro Esteves Hernandes, tiveram a missão de dar as boas-vindas aos visitantes e apresentar as metodologias aplicadas no curso.

Na sequência, os visitantes foram conduzidos até o Campus Centro da Instituição para conhecer os principais laboratórios destinados às aulas práticas: Anatomia, Microscopia, Simulação Realística e Semiologia. De volta à Cidade Universitária, o grupo teve a oportunidade de conhecer o recém-inaugurado Complexo Poliesportivo.

Em sua fala, o coordenador de Medicina destacou a qualidade do ensino ofertado pela graduação. “Estamos entre as melhores Instituições de Ensino Superior (IES) do País, com índices que têm comprovado toda a metodologia que é desenvolvida. Recentemente, o curso foi reconhecido com nota 4 pelo Ministério da Educação (MEC), além disso estamos entre os aprovados pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp)”.

Candidatos

O estudante Hugo Henrique Moreira, de 18 anos, contou que está se preparando há dois anos para o Processo Seletivo. “Espero ter um bom desempenho. Gostei bastante da infraestrutura daqui de Votuporanga e do Campus da Cidade Universitária. Os veteranos da Atlética também foram bastante receptivos. Estou bem animado com a possibilidade de morar aqui!”.

Quem também gostou do que viu foi o casal Nilberto Josué Miranda e Rita Helena Verone Miranda, da cidade de Pirassununga. Eles trouxeram a filha Larissa Verone Miranda, de 22 anos, para prestar o Vestibular. “As expectativas são as melhores possíveis. Nós achamos muito interessante poder conhecer toda a infraestrutura e os laboratórios utilizados durante as aulas”, destacou.

O resultado oficial do Vestibular de Medicina será divulgado no dia 18 de junho, nos sites da Vunesp (www.vunesp.com.br) e da UNIFEV (www.unifev.edu.br). Ainda serão disponibilizados murais com as listas de aprovados no Campus Centro da Instituição.

A primeira chamada para as matrículas está prevista para 24 de junho. A segunda para o dia 01 de julho. Na terceira e sucessivas, os candidatos serão convocados via e-mail a partir do dia 10 de julho.

Outras informações estão disponíveis na Central de Relacionamento e pelo telefone (17) 3405-9990.