publicado em 06/05/2019

Entre os serviços implantados estão rampas de acesso, corrimão, piso tátil e adaptação de banheiros para deficientes (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

Pensando no conforto e bem-estar de pacientes e para atender às normas orientadas pelo Ministério da Saúde, a Prefeitura de Votuporanga está adaptando as Unidades de Saúde do Município com acessibilidade para pessoas com deficiências. As melhorias estão sendo acompanhadas pela Secretaria Municipal de Obras.

Nesta primeira etapa, com investimento de cerca de R$ 390 mil, 11 Unidades de Saúde receberam as melhorias, sendo elas: Consultório Municipal “Jerônimo Figueira da Costa Neto”; Consultório Municipal “Dr. Gumercindo Hernandes Morales”; Consultório Municipal “Dr. Joel Pereira dos Santos”; Consultório Municipal “Dr. Danilo Alberto V. Medeiros”; Consultório Municipal “Dr. Ruy Pedroso”; Consultório Municipal “Dr. Oswaldo da Cruz Oliveira Júnior”; Consultório Municipal “Joaquim Belarmino Vieira”; Consultório Municipal “Dr. Martiniano Salgado”; Consultório Municipal “Dr. Walter Eleutério Rodrigues”; Posto de Atendimento à Saúde (PAS) “Dr. Jamilo Elias Zeitune” e Serviço de Atendimento Especializado (SAE) “José Pedro de Oliveira”.

Entre os serviços implantados estão rampas de acesso, corrimão, piso tátil e adaptação de banheiros para deficientes. Além disso, foram realizadas reformas como pinturas e reparos de pisos e telhados.

“Saúde é o direito fundamental do cidadão e temos nos dedicado para melhorar a nossa estrutura de atendimento. Em 2019, teremos também a ampliação da recepção da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), na segunda etapa das adequações, que melhorará o local para os pacientes que aguardam por atendimento médico ou pelos resultados dos exames realizados na Unidade”, afirmou o Prefeito.





Segunda etapa

A segunda etapa de adequações para acessibilidade está em licitação com previsão de investimento de R$ 280 mil. Receberão as melhorias a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas “Dr. Diorandi Figueira da Costa”; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) “Dr. Miguel Geroza”; Unidade de Saúde “Josephina Pirotello Pesciotto (Dona Nina)”; Transporte da Saúde “Edmilson da Silva”; Hospital “Fortunata Germano Pozzobon”; Clínica da Mulher e da Criança; Ambulatório de Saúde Mental; e Posto de Atendimento à Saúde (PAS III) “Dr. Jonas Pires Corrêa”.