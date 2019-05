Deputado federal percorreu Hospital na companhia do provedor Luiz Torrinha e do presidente da Unifev, Celso Penha Vasconcelos

publicado em 14/05/2019

Na ocasião da visita, o provedor do Hospital e o presidente da FEV detalharam sobre suas instituições, falando sobre suas demandas (Foto:Santa Casa de Votuporanga)

A Santa Casa de Votuporanga recepcionou o deputado federal Coronel Tadeu nesta segunda-feira (13/5). O provedor da Instituição, Luiz Fernando Góes Liévana, recepcionou o parlamentar, acompanhado de lideranças, do presidente da Fundação Educacional de Votuporanga (FEV), Celso Penha Vasconcelos e do vereador Daniel David.

Na ocasião da visita, o provedor do Hospital e o presidente da FEV detalharam sobre suas instituições, falando sobre suas demandas. Na Hemodiálise, o médico Artur Eduardo Rodrigues Sanches apresentou o atendimento. “Atuamos em três turnos, para mais de 200 pacientes, sendo que esta assistência é quase totalmente via Sistema Único de Saúde (SUS)”, explicou.

Luiz Fernando enalteceu a iniciativa do deputado de conhecer a Santa Casa. “Coronel Tadeu está em seu primeiro mandato, em visita na região. Ele nos procurou para conhecer nossas estruturas e desejamos as boas-vindas. A Instituição preza por atendimento, transparência e cuidado com respeito, dignidade e humanização. Este é o nosso lema”, afirmou.

Por sua vez, o deputado destacou que busca visitar o local para verificar a seriedade dos trabalhos. “Estou impressionado com a atuação de vocês e pretendo contribuir. Boa estrutura, bem cuidada e uma assistência comprometida. Cada parlamentar tem aproximadamente R$17 milhões por ano para destinar à saúde, educação, segurança e infraestrutura. Este dinheiro não é meu, é do povo. Vim devolver o que é de direito para vocês e tenho que fiscalizar estes serviços”, disse.