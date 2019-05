O mutirão foi realizado na manhã desta quinta-feira (16/05) no Distrito

publicado em 16/05/2019

Ecotudo em Ação é um projeto de cooperação entre o Poder Público e os habitantes (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente, a Saev Ambiental, divulgou o balanço do Ecotudo em Ação realizado nesta quinta-feira (16/05), em Simonsen, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga. O mutirão percorreu o Distrito durante a manhã e recolheu materiais como lixos orgânicos e recicláveis, eletrônicos, eletrodomésticos, móveis, colchões, restos de madeiras (tábuas, portas), além de entulhos, restos de jardinagem e galhos de podas das árvores.

Segundo balanço da Autarquia, foram recolhidos 5 m³ entulho de construção civil; 6 m³ de galhos e restos de podas; um caminhão de resíduos volumosos (restos de moveis e madeiras); 1.100 kg de lixo; e 100 kg de recicláveis.

Projeto

O Ecotudo em Ação é um projeto de cooperação entre o Poder Público e os habitantes com objetivo de criar mais uma opção para os moradores fazerem o descarte correto de todos os tipos de lixo e colaborar também com a saúde pública, evitando novos possíveis criadores do Aedes Aegypti, escorpiões, baratas, roedores e outras pragas.

Cidade Limpa

Em Votuporanga, os moradores poderão descartar materiais que não são de utilidade entre os dias 20 e 31 de maio, durante o calendário previsto pelo programa Cidade Limpa. O mutirão da coleta percorrerá a cidade, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, por meio de iniciativa em parceria entre Prefeitura, Saev Ambiental, Coopervinte e TV Tem, emissora afiliada da Rede Globo.

Serão recolhidos materiais descartáveis que os moradores colocarem em frente às casas na noite anterior, respeitando o dia da coleta em cada bairro. Não serão coletados entulhos ou restos de construção civil, podas de árvores e jardins.

O material será levado para triagem no Ecotudo Oeste, e finalmente, poderá ter o descarte correto para cada tipo de resíduo.