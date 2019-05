Santa Casa traz pela primeira vez o influenciador, que possui em seu currículo palestras em Harvard, Japão, Miami e Paris

publicado em 16/05/2019

Rick Chesther vai impactar o público com sua simplicidade e sua visão (Foto: Santa Casa de Votuporanga)

Você já ouviu falar de Rick Chesther? Já assistiu no Youtube Minuto de Empreendedorismo? Rick Chesther é o típico brasileiro, que luta diariamente para garantir seu lugar no mundo. Com esta trajetória e com certeza de que a palestra irá mudar a sua vida, a Santa Casa de Votuporanga traz o influenciador digital no dia 13 de junho, no Assary Clube de Campo.

Rick vai impactar o público com sua simplicidade e sua visão. Um garoto nascido em um lugar simplório, oriundo de uma família humilde, sem muitas oportunidades na vida. Porém, como ele mesmo costuma dizer, a grande diferença foi a sua história. A sua jornada, mesmo contando com tantas dificuldades, foi justamente o que fez com que nunca desistisse de vencer na vida.

Autor do livro “Pega a visão”, o carioca Rick Chesther da Silva era, até pouco tempo, um vendedor ambulante de água mineral na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Hoje, ele roda o Brasil (e o mundo) dando palestras incríveis sobre empreendedorismo e motivação.

Após Harvard, Miami, Tóquio e Paris, ele chega em Votuporanga, pela primeira vez na região. Com uma linguagem simples e direta, Rick promete nos fazer refletir sobre como algumas pessoas usam de vitimismo para justificar alguns de seus insucessos.

O coordenador de Captação de Recursos, Jaferton Martins, deu detalhes da ação. “Pensamos em promover uma palestra em prol do Hospital que realmente pudesse impactar o público. Ao fazermos o estudo de Rick, ficamos entusiasmados com o conhecimento que ele possui e seu empreendedorismo autodidata. Rick Chesther é um fenômeno, um líder nato e não temos dúvidas de que irá aflorar novas ideias, possibilidades”, afirmou.

Jaferton contou sobre as vendas dos convites, que podem ser adquiridos na Administração do Hospital e na Guichê Web – loja física e site. “Estamos muito felizes com a adesão. Muitos já conheciam o nosso palestrante por conta do seu livro “Pega a visão” e estão empolgados. Também temos casos de adolescentes que estão em busca dos ingressos, já pensando em seu futuro. Vale ressaltar que o evento tem a classificação livre e é para toda família”, complementou.

O provedor da Santa Casa, Luiz Fernando Góes Liévana, enfatizou que a renda é 100% para a manutenção dos atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS). “Nossas promoções são planejadas visando contribuir com a formação dos participantes, levando conteúdos interessantes e atualizados para toda a comunidade. O investimento de R$60 que a pessoa faz é revertido diretamente em benefícios para nossos pacientes, melhorando a assistência com qualidade e humanização. É o famoso jogo de ganha-ganha, onde quem for na palestra, será favorecido e, de quebra, ajuda nossa Instituição”, finalizou. Mais informações pelo telefone: 17 3405-9139.