O pedido foi apresentado na Câmara Municipal nesta segunda-feira (27) e encaminhado à loja

publicado em 28/05/2019

Pedido foi encaminhado à loja (Foto: Reprodução)

Daniel Castro

Entre as muitas indicações apresentadas na 18ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite desta segunda-feira (27), uma pede à Rede de Lojas de Departamento Riachuelo que promova estudos que viabilizem a instalação de uma unidade da loja na cidade.

A solicitação do vereador Walter José do Santos, o Wartão (PSB), foi encaminhada à loja. Em sua justificativa ele diz que cabe aos vereadores apresentar sugestões que visem trazer melhorias à comunidade em todos os seus aspectos. Ele acrescentou que Votuporanga vivencia um momento de grande crescimento, sendo que a demanda por produtos e serviços crescem no mesmo sentido, sendo assim, é importante estar atento em relação aos pleitos dos consumidores locais e regionais. “Considerando que dentro do contexto acima mencionado e na prerrogativa de representante do povo votuporanguense nesta Casa Legislativa, solicitamos à Rede de Lojas de Departamento Riachuelo, para que promova estudos que viabilizem a instalação de uma unidade em nosso município”, justificou.