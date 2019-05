Local já recebeu R$ 1.300.000,00 de investimento e conta com 1.642 m² de área utilizada

publicado em 24/05/2019

A área total do terreno conta com 28.750 m², sendo utilizado 1.642 m² pelo Recanto dos Focinhos (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Governo, retifica as informações anteriores ofertadas por órgãos do Município para dar a real dimensão do projeto Recanto dos Focinhos, deste Governo. De acordo com números reais, o Recanto dos Focinhos tem capacidade para abrigar 250 animais, sendo 200 cães, considerando o peso médio equivalente de 10 a 20 quilos, e 50 gatos adultos, podendo ocorrer eventuais ampliações mediante necessidades.

Localizado às margens da Estrada Municipal VTG 342, próxima ao Centro de Zoonoses, no 6º Distrito Empresarial, o local já recebeu R$ 1.300.000,00 de investimento, entre a aquisição do terreno, a construção do local que abrigará os animais, reforma e ampliação em infraestrutura da Estrada, galerias de águas pluviais, esgoto, guias e sarjetas.

A área total do terreno conta com 28.750 m², sendo utilizado 1.642 m² pelo Recanto dos Focinhos. De acordo com dados do projeto arquitetônico, o abrigo de passagem de animais tem 590 m² de área coberta com piso de concreto polido; 110 m² de área coberta que inclui sala veterinária, recepção, depósito de material de limpeza, dois sanitários e sala de ração; além de 942 m² de áreas de baias descobertas com arborização para livre circulação.

No local, os animais serão acompanhados por médico veterinário, receberão vacinas e vermífugos e também poderão passar pela castração e reabilitação para posterior adoção.