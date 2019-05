Mobilização em Votuporanga será das 9 às 13h, na Concha Acústica “Profº. Geraldo Alves Machado”

publicado em 17/05/2019

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é lembrado neste sábado (18/5) (Foto:Prefeitura de Votuporanga)





Prefeitura promove, neste sábado, ações alusivas ao Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

O Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é lembrado neste sábado (18/5). Em virtude disso, a Prefeitura de Votuporanga, por meio do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social, promoverá ações gratuitas, das 9h às 13h, na Concha Acústica “Profº. Geraldo Alves Machado”, com o intuito de engajar a população no combate destas violações.

A mobilização em Votuporanga consistirá em panfletagens, orientações e atividades lúdicas com as crianças. Pais ou responsáveis devem participar para tirarem dúvidas acerca do tema e ficarem em alerta na tarefa de prevenção e combate às diversas situações de violações sofridas por crianças e adolescentes.

Ações semelhantes estão sendo promovidas a nível nacional, com a Campanha “Faça Bonito”, que demarca a luta pelos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, e tem o lema “Esquecer é permitir, lembrar é combater”, reforçando a proposta do combate destas violências ser uma luta diária, que não deve ser esquecida.

A proposta é mobilizar, sensibilizar, informar e convocar toda a sociedade a participar da luta em defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Atendimento

Atualmente, a equipe do CREAS realiza o atendimento de 55 casos envolvendo abuso sexual e um referente à exploração sexual, 28 destes casos envolvem crianças entre 0 e 11 anos, e 28 são adolescentes entre 12 e 18 anos. Vale destacar que 73% das vítimas são do sexo feminino.

Denúncia

Toda denúncia é anônima. Colabore e denuncie casos de exploração de menores por meio dos seguintes canais de denúncia:





- Disque 100

- Ouvidoria Municipal – 0800 770 3590

- Conselho Tutelar – 3422 4468 / 98134 5442