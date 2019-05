No total, foram três convocados entre os cursos de Ciências Contábeis, Enfermagem e Medicina Veterinária

publicado em 20/05/2019

O Programa concede bolsas de até 50% para custeio parcial das despesas decorrentes das mensalidades escolares (Foto: Reprodução)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Educação, divulgou a segunda lista de convocados para o Programa Municipal de Auxílio Educação Bolsa de Estudo, o Promae, que incentiva estudantes de baixa renda a conquistar uma formação profissional. No total, foram três convocados entre os cursos de Ciências Contábeis, Enfermagem e Medicina Veterinária.

O Programa concede bolsas de até 50% para custeio parcial das despesas decorrentes das mensalidades escolares ou de transporte em sistema de fretamento coletivo.

Os contemplados devem se apresentar na sede da Secretaria Municipal da Educação, localizada na Rua Pernambuco, nº 4865, bairro Patrimônio Novo, no dia 27 de maio, às 18h30, munidos com cópia dos seguintes documentos: comprovação de domicílio no Município há mais de dois anos; título de eleitor com comprovante da última votação; Cédula de Identidade; documentação comprobatória da renda do núcleo familiar; laudo médico que indique o CID da doença para portador ou dependente portador de deficiência e comprovante de gastos com medicamentos de uso contínuo.

A ausência do candidato contemplado no dia e hora marcados resultará em sua desclassificação do Promae. Mais informações pelo telefone 3405-9750.

Primeira chamada