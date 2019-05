Em reunião na tarde desta terça-feira (7), o prefeito João Dado anunciou a medida por conta, principalmente, da epidemia de dengue

publicado em 07/05/2019

Prefeito João Dado anunciou a publicação no decreto (Foto: A Cidade)

Daniel Castro

daniel@acidadevotuporanga.com.br

O prefeito João Dado reuniu, na tarde desta terça-feira (7), secretários municipais e imprensa para anunciar que o Poder Executivo decretou situação de estado de emergência em saúde pública de em Votuporanga. A finalidade é combater a proliferação de escorpiões e mosquitos transmissores dos vírus da Dengue, Chikungunya, Zika e Febre Amarela.

Representantes da Saev Ambiental, Polícia Militar e Tiro de Guerra também participaram da reunião realizada no gabinete do prefeito, no Paço Municipal. O decreto foi publicado na tarde desta terça-feira (7) no Diário Oficial Eletrônico.