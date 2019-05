Com o tema #OParqueéNosso projeto fará alusão ao Dia do Meio Ambiente; comunidade está convidada a participar

publicado em 29/05/2019

Toda a comunidade está convidada a participar (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, realizará no domingo (02/06), às 9h, uma ação que visa desenvolver a conscientização ambiental coletiva no Parque da Cultura. A atividade fará uma alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em 05 de junho. Toda a comunidade está convidada a participar.

Dentre os objetivos da ação está garantir a vida saudável da fauna e flora do parque, com a conscientização daqueles que utilizam o espaço, colaborando, por exemplo, na coleta de lixos ao finalizar piqueniques ou atividades esportivas. Para a Secretária da Cultura e Turismo, Silvia Stipp, “o Parque da Cultura é um local de lazer e entretenimento para toda a família, por isto, ações como essas são de suma importância para a preservação do local, para que todos possam desfrutar de um ambiente limpo e seguro”.





Com o tema #OParqueéNosso o projeto tem como apoiadores a Saev Ambiental, Converd, Polícia Militar Ambiental, Tiro de Guerra, Fundo Social de Solidariedade, Conselhos Municipais, demais Secretarias do Município e também clubes de serviços como os Desbravadores, Leo Clube e Interact Club, que estiveram presentes na reunião para efetivação do projeto na última quinta-feira (23/05).