Foram convocados 13 profissionais por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município nesta segunda-feira (06/05)

publicado em 07/05/2019

As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal (Foto:Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal de Administração, convocou os aprovados em três Concursos Públicos: nº 003/2017, 002/2017 e 001/2017. As convocações foram publicadas por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município nesta segunda-feira (06/05).

Foram convocados nove aprovados do Concurso Público nº 003/2017 entre os cargos de Agente Operacional VII – Cuidador Social, Especialista em Saúde I – Psicologia Clínica e Técnico do Executivo XXII – Cuidador Residente. Dois profissionais foram convocados do Concurso Público nº 002/2017 entre PEB I e PEB I – PD. Foram convocados também dois profissionais do Concurso Público nº 001/2017 entre os cargos, Analista do Executivo X – Contabilidade Pública e Técnico do Executivo XI – Administração Geral II.

Os candidatos devem se apresentar junto à Secretaria Municipal da Cidade, localizada na Rua São Paulo, nº 3741, bairro Patrimônio Novo, para apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida no dia 16 de maio, às 8 horas, sendo que o não comparecimento no prazo supra citado, corresponderá à desistência tácita.

A relação de documentos para nomeação está disponível no site www.votuporanga.sp.gov.br- Link Cidadão - Link Concursos. O candidato convocado deverá comparecer à Secretaria Municipal da Administração no dia 17 de maio, para realização de exame médico admissional. As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.





Mais de 500 novos servidores