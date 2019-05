A convocação foi publicada no Diário Oficial Eletrônico desta quarta-feira (15/05)

A Prefeitura de Votuporanga convocou 11 aprovados entre os Concursos Públicos de nº 003/2017 e nº 001/2017. As convocações foram publicadas por meio do Diário Oficial Eletrônico do Município nesta quarta-feira (15/05).

Foram convocados dez aprovados do Concurso Público nº 003/2017 para o cargo de Agente Comunitário de Saúde I para os bairros Palmeiras, São João e Jardim Marin. Um profissional foi convocado para o cargo de Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I, do Concurso Público nº 001/2017.

Os candidatos devem se apresentar junto à Secretaria Municipal da Administração, localizada na Rua Pará, número 3227, no bairro Patrimônio Velho, para apresentação de documentos e manifestação quanto a aceitação da vaga oferecida no dia 28 de maio, às 08 horas, sendo que o não comparecimento no prazo supra citado, corresponderá à desistência tácita.

A relação de documentos para nomeação está disponível no site www.votuporanga.sp.gov.br- Link Cidadão - Link Concursos. O candidato convocado deverá comparecer à Secretaria Municipal da Administração no dia 29 de maio, para realização de exame médico admissional. As datas de efetiva nomeação serão determinadas pela Administração Municipal.

Mais de 500 novos servidores

Somente neste ano, 134 profissionais já foram convocados, totalizando 522 desde o início de 2017, entre concursos públicos e processos seletivos. O Prefeito João Dado tem buscado, desde quando assumiu o Governo, oferecer oportunidade de emprego estável através dos concursos públicos voltados à população em geral, além de valorizar os funcionários públicos efetivos, com a criação das funções de confiança ocupadas exclusivamente por servidores efetivos.

Concursos Públicos 2019

A Prefeitura de Votuporanga abriu as inscrições para dois Concursos Públicos: nº 001/2019 e nº 002/2019, que totalizam 28 vagas. O edital de abertura foi publicado no Diário Oficial Eletrônico na última quarta-feira (08/05). A organização, aplicação e correção do Concurso Público serão de responsabilidade da CONSESP – Concursos, Residências Médicas, Avaliações e Pesquisas Ltda.

Para o Concurso Público nº 001/2019 são ofertadas oito vagas entre Educador Infantil, PEB II – Educação Física e PEB II – Inglês. Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente a R$ 65.

Já para o Concurso Público nº 002/2019 são 20 vagas entre Agentes Comunitários de Saúde para os bairros Parque das Nações, Colinas, Pozzobon, Cecap, Vila Paes, Vila América e Policlínica, além de Agente Operacional I – Serviços Gerais (Feminino e Masculino), Agente Operacional VI – Alvenaria e Construção, Agente Operacional VII – Direção Veicular, Técnico do Executivo VIII – Administração Geral I, Técnico do Executivo XIV – Tecnologia da Informação III e Técnico em Educação X – Desenvolvimento Infantil II. Para inscrever-se o candidato deverá recolher o valor correspondente ao nível de escolaridade do cargo/função escolhido, sendo R$ 35 para Ensino Fundamental e R$ 50 para Ensino Médio.

As inscrições serão feitas exclusivamente via internet, no site www.consesp.com.br, até 26 de maio de 2019 (horário de Brasília).