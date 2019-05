Durante uma reunião, realizada na manhã desta quinta-feira, o prefeito João Dado falou sobre o acordo com a instituição

publicado em 30/05/2019

A Prefeitura de Votuporanga e FEV assinam acordo de cooperação (Foto: Érika Chausson/A Cidade)

Érika Chausson

erika@acidadevotuporanga.com.br





Na manhã desta quinta-feira, o prefeito de Votuporanga, João Dado, assinou um acordo de cooperação com a Fundação Educacional de Votuporanga (FEV). O evento contou com a presença do diretor-presidente da instituição, Celso Penha Vasconcelos e do reitor Osvaldo Gastaldon, além de demais autoridades locais.

O acordo de cooperação trata-se de uma parceria entre o Poder Executivo e a FEV, para que os estudantes do curso de Medicina Veterinário da Unifev possam ter acesso ao espaço do Centro de Zoonoses para participarem de aulas práticas, além de fornecer animais vivos ou mortos para o desenvolvimento e estudo de cada graduando.

“Esse é mais um elemento prático que vem contribuir com a formação desses alunos de forma ampla e integrada. É uma relação ganha para alunos e comunidade, porque é um beneficio para toda sociedade, porque uma vez o aluno mais desenvolvido dará um atendimento melhor para a comunidade”, afirmou o reitor Osvaldo.

A Unifev será municiada com os animais do Centro de Zoonoses, tanto abandonados quanto os cadáveres, que serão levados até o hospital veterinário da instituição para que os alunos pesquisem, estudem e realize atividades práticas com cada animal. Além de ter acesso ao espaço para possíveis visitas e atividades extras.

Obras

Durante o encontro, o prefeito João Dado ainda falou sobre algumas obras que tiveram início, foram concluídas ou estão em andamento em seu governo. Segundo a Administração Pública, no total são cerca de 80 obras que foram entregues ou devem ser entregues ainda no governo do prefeito.

“Somando as obras já concluídas com as que estão para ser inauguradas, serão 80 obras entregues em dois anos e meio de governo. Além dessas obras, nós já entregamos para a população 25 obras que remanesceram paradas ou inconclusas de governos anteriores, ou seja, estamos falando de centenas de obras entregues”, falou o prefeito João Dado.

No total, o Poder Executivo afirmou que são 37 obras que estavam paradas durante o governo passado e que tiveram andamento no atual governo.