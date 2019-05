Medida será necessária para que a Saev Ambiental realize obras de interligação na rede de água e esgoto

publicado em 06/05/2019

A Autarquia ressalta que as melhorias não afetarão o fornecimento de água na região (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

A Prefeitura de Votuporanga informa que a partir desta terça-feira (07/05) ocorrerá interdição de parte da Rua Horácio dos Santos, entre a rotatória, no cruzamento com a Avenida Sebastião Vaz de Oliveira, e a Rua São Cristóvão. A interdição será necessária para que a Saev Ambiental realize obras de interligação na rede de água e esgoto. A Autarquia ressalta que as melhorias não afetarão o fornecimento de água na região.