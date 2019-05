6º CIENP será promovido entre os dias 17 e 19 de julho e reunirá profissionais da educação do Noroeste Paulista e também de outras regiões do País

publicado em 24/05/2019

Após participar de palestras e oficinas de 17 a 19 de julho, em Votuporanga, cerca de 1.800 profissionais da educação assistirão ao musical baseado no filme “O Rei do Show”. A atração de encerramento do 6º CIENP – Congresso Internacional de Educação do Noroeste Paulista acaba de ser anunciada pelo ADE Noroeste Paulista – Arranjo de Desenvolvimento da Educação do Noroeste Paulista e promete uma experiência indescritível do universo circense.

Durante 45 minutos, o público vai conferir músicas cantadas ao vivo, acrobacias de solo e aéreas, além de muita dança. Cada apresentação ajudará a contar uma história de romance, amor, conquista, luta, superação e alegria. O musical terá em cena 25 artistas.

“É realmente impressionante o espetáculo. Os professores vivenciarão muitas emoções em cada minuto de musical. Temos certeza que encerrará em grande estilo esta edição do CIENP, que promete bater recorde de público”, comemorou Ederson Marcelo Batista, coordenador executivo do ADE Noroeste Paulista.

As inscrições para o 6º CIENP abrirão no dia 1º de junho. A previsão é que aproximadamente 1.800 pessoas participem da programação que inclui cerca de 60 oficinas e quatro palestras, relacionadas ao tema “Competências Socioemocionais e os Processos Educativos para o Século XXI”. O conhecido pensador brasileiro Leandro Karnal abrirá a programação da capacitação com a palestra magna “Habilidades Socioemocionais”.

