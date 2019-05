Atividades acontecem entre os dias 14 e 19 de maio e são todas gratuitas

publicado em 10/05/2019

O evento reúne apresentações e atividades de formação gratuitas, com artistas, grupos e academias locais, além do grupo Campo Fictício, de São Paulo (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Na próxima semana, a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, realiza mais uma edição da tradicional Mostra de Dança da cidade. O evento reúne apresentações e atividades de formação gratuitas, com artistas, grupos e academias locais, além do grupo Campo Fictício, de São Paulo. A mostra ocorre entre os dias 14 e 19 de maio.

A abertura acontece na terça-feira (14/05), com a atividade de formação “Jongo: a dança da terrinha”, com Paola Verssuti, às 17h, na sala de oficina do Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”. Na quarta-feira (15/05), o grupo Campo Fictício, por meio do Edital ProAc Circulação do Estado de São Paulo, sobe ao palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”, com o espetáculo “Tentativas Contra o Vento”, às 20h. O grupo também é responsável pela oficina “Operações Coletivas - Dança em Massa”, que acontece nos dias 15 e 16, às 14h, na Pinacoteca do Centro de Convenções. Todas as atividades são gratuitas.

Mariana Mattos é a responsável pela atividade de formação “Bolero Brasileiro”, que acontece na sexta, às 20h, e sábado, às 15h, na sala de oficinas do Centro de Cultura e Turismo. O sábado será agitado com todas as atividades no Centro de Cultura, em salas diversas. Às 9h, Alessandro Martins ensina a “Iniciação aos Fundamentos da Dança Breaking”, seguido, às 10h30 por “Introdução ao Tricks Combro (Breaking)”. Às 13h, a programação é da oficina “Iniciação a dança de Hip Hop”, e às 14h30, “Iniciação aos Power Moves”. Finalizando o dia, às 17h e 18h, a M17 Companhia de Dança Urbanas realiza o “Workshop de Danças Urbanas” e “Jam de Danças Urbanas”.

No domingo, às 15h30, Tatiane Mucci ministra o “Workshop Dança e Expressão Corporal”. Já a noite será de apresentações, a partir das 20h, no Centro de Convenções, com diversas danças como balé, jazz, hip hop, break e contemporâneo.

Serviço:

Mostra de Dança de Votuporanga

Período: 14 a 19 de maio

Locais: Centro de Convenções Jornalista “Nelson Camargo” - Avenida dos Bancários, 3299, e Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” - Avenida Francisco Ramalho de Mendonça, 3112 (Parque da Cultura).